Фиорентина принимает Аталанту в рамках 30-го тура Серии А. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

Поединок между Фиорентиной и Аталантой состоится 11 апреля, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Следить за онлайн-трансляцией встречи можно по ссылке.

Малиновский озвучил рецепт победы над Фиорентиной – украинец уже забивал "фиалкам" в этом сезоне

"Фиалки" подходят к матчу на 15-й строчке Серии А, подопечные Гасперини – 5-е место. В первом круге бергамаски в родных стенах разгромили Фиорентину (3:0). Победа позволит Аталанте вернуться в топ-4.

Руслан Малиновский уже традиционно выйдет на поле со стартовых минут, Виктор Коваленко остался в запасе.