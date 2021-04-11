Фиорентина – Аталанта: Малиновский попал в стартовый состав, Коваленко остался на скамейке запасных
20:57 - Читати українською
Фиорентина принимает Аталанту в рамках 30-го тура Серии А. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.
Поединок между Фиорентиной и Аталантой состоится 11 апреля, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Следить за онлайн-трансляцией встречи можно по ссылке.
Малиновский озвучил рецепт победы над Фиорентиной – украинец уже забивал "фиалкам" в этом сезоне
"Фиалки" подходят к матчу на 15-й строчке Серии А, подопечные Гасперини – 5-е место. В первом круге бергамаски в родных стенах разгромили Фиорентину (3:0). Победа позволит Аталанте вернуться в топ-4.
Руслан Малиновский уже традиционно выйдет на поле со стартовых минут, Виктор Коваленко остался в запасе.
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