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Фиорентина – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский традиционно в запасе

15:18 13 Читати українською
Фиорентина – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский традиционно в запасе
Фиорентина – Аталанта: онлайн-трансляция матча 8 февраля 2020

Фиорентина и Аталанта встречаются в 23-м туре Серии А. Руслан Малиновский оказался в запасе. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24".

 

Матч, как и онлайн-трансляция Фиорентина – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 16:00. "Виола" выбила бергамасков из Кубка Италии, играя на этом же поле. В первом же круге Серии А команда Малиновского еле спаслась от домашнего поражения. Фиорентина дома в рамках чемпионата Италии не проигрывала Аталанте уже 27 лет, или 18 матчей подряд. "Богиня" продолжает ожесточенную борьбу с Ромой Фонсеки за 4-е место и путевку в ЛЧ. Флорентийцы просели в нижней половине таблицы.

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Фиорентина: Драговски – Миленкович, Пеццелла, Игор – Лирола, Пулгар, Бенасси, Кастровилли, Дальберт – Кьеза, Кутроне

Аталанта: Голлини – Джимшити, Паломино, Толои – Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс – Гомес, Иличич – Сапата

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