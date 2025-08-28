Фиорентина – Полесье – 0:2 – видео голов
В ответном матче 4-го тура квалификации ЛК Фиорентина принимала Полесье. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Матч между Фиорентиной и Полесьем стартовал в 21:00 по киевскому времени. Украинский клуб первым сумел отличиться голом.
Фиорентина – Полесье: известны стартовые составы
Александр Назаренко получил мяч на границе штрафной площади, воспользовался крайне неудачным выходом Де Хеа и забил уже на 2 минуте игры.
Через небольшой промежуток времени Андриевский удвоил счет. Александр классно сыграл на добивании и переправил мяч в сетку с дальней дистанции.
