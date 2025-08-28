Лига конференций, 4-й раунд квалификации

Фиорентина (Италия) – Полесье (Житомир) – 3:2 (первый матч – 3:0)

Голы: Додо, 79, Раньери, 86, Джеко, – Назаренко, 2, Андриевский, 14

Митьюлланд победил КуПС и вышел в основной этап Лиги Европы, Мальме отправил Сигму в Лигу конференций

После разгрома в первом матче только ленивый не хоронил Полесье. Поездка во Флоренцию расценивалась как получение бесценного опыта, как возможность показать себя с грозным соперником, но отнюдь не возможность зацепиться за результат. Однако уже на старте встречи украинцы шокировали соперника, выйдя вперед. Назаренко получил передачу из глубины, Де Хеа не успел к мячу и Александр сумел пробить по уже пустым воротам.

Итальянцы долго не могли прийти в себя от такого начала и впоследствии пропустили второй раз! Таллес пяткой пробросил себе на ход по правому флангу, навесил в штрафную, защитники вынесли, но Андриевский поймал на ногу и метров с 20 слета положил в правую девятку. Невероятная красота! Стоит сказать, что за мгновение до этого "фиалки" имели шанс сравнять – после навеса с углового Ндур продавил Андриевского и пробил мимо левой стойки головой.

В середине тайма Ндур убежал по левому флангу и выкатил в центр штрафной под удар Джеко – босниец даже пробил, но Сарапий успел заблокировать удар и мяч вышел на угловой. Впоследствии Паризи простреливал с того же фланга, но Чоботенко помешал.

Фиорентина понемногу поджимала, но защита житомирцев работала без сбоев. Михайличенко навешивал на Филиппова – могло быть опасно, но получилось немного высоковато. Впоследствии Ндур искал очередного шанса, но Кудрик был первым на мяче. На последних минутах хозяева имели три подряд момента в штрафной Полесья, но каждый раз кипер "волков" опережал соперников.

После отдыха Фиорентина почти 10 минут не могла создать хотя бы полумомент у ворот Полесья, а затем едва не забила: Фаццини прошел полполя, вышел на ударную позицию и... попал в штангу! В ответ Назаренко бил с острого угла – в руки Де Хеа. Через мгновение Михайличенко выцарапал мяч на линии и сумел навесить в штрафную – к сожалению, никто из украинцев не успел за замыкание.

На 67-й минуте свежий Гудмудссон на скорости промчался по правому флангу и забросил во вратарскую – защитники сумели нивелировать опасность. Через мгновение Госенс выпрыгнул выше Кравченко и головой замыкал навес – Кудрик спас.

На экваторе второй сорокапятиминутки Андриевский мог стать героем, пробивая по центру ворот – Де Хеа отбил. За десять минут до завершения матча Фиорентина все-таки забила: Джеко поборолся в центре поля и отдал на Гудмундссона, тот запустил по левому флангу Госенса, который навесил на дальнюю штангу – Додо с острого угла сделал счет 1:2. А потом Раньери, который только вышел на поле, своим первым прикосновением к мячу направил его в сетку замкнув навес с углового на дальней штанге.

Почти сразу Гайдучик мог закатывать в пустые ворота – Де Хеа вышел далеко из ворот, но удар получился слишком слабым и испанец успел реабилитироваться. На последней минуте житомирцы снова провалились во время розыгрыша углового и Джеко поставил жирную точку в матче.

Фиорентина по сумме двух матчей – 6:2 – идет дальше, а Полесье завершает свою нынешнюю еврокубковую кампанию.

Лига конференций: сенсационный вылет Бешикташа, 7:3 от армян, исторический триумф Мальты после фиаско с Динамо