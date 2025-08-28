Фиорентина и Полесье объявили стартовые составы на ответный матч квалификации плей-офф Лиги конференций.

В четверг, 28 августа, Фиорентина и Полесье сыграют в ответном матче квалификации плей-офф Лиги конференций. Оба клуба объявили свои стартовые составы.

Напомним, что в первом матче Полесье уступило со счетом 0:3. В той встрече красную карточку заработал форвард "виолы" Мойзе Кин – на сегодняшний матч он дисквалифицирован. Вместо Кина в атаке сыграет Эдин Джеко.

Фиорентина (3-4-2-1): Де Хеа – Комуццо, Мари, Вити – Додо, Мандрагора, Фаджиоли, Паризи – Ндур, Фаццини – Джеко

Полесье (4-3-3): Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Бабенко, Андриевский, Таллес – Назаренко, Гуцуляк, Филиппов

Матч Фиорентина – Полесье начнется в 21:00.