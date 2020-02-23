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Фиорентина – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча

09:37 48 Читати українською
Фиорентина – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча
Фиорентина – Милан / Фото ФК Фиорентина

Фиорентина принимала Милан в рамках 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

62’ Эстеван Дальбер
84’ Эрик Пульгар
 
Анте Ребич 57’
57’ Анте Ребич
62’ Эстеван Дальбер
84’ Эрик Пульгар

Несмотря на преимущество Фиорентины именно Милан открыл счет во встрече благодаря точному удару Ребича в начале второго тайма.

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Позже хозяева вообще остались в меньшинстве, но это их только вдохновило. За несколько минут до финального свистка "фиалки" выровняли положение, а также имели шансы выйти вперед, но времени не хватило.

После 26-ти туров Серии А Милан находится на 7-й строчке, Фиорентина – 13-я.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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