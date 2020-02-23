Фиорентина – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча

Фиорентина принимала Милан в рамках 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Несмотря на преимущество Фиорентины именно Милан открыл счет во встрече благодаря точному удару Ребича в начале второго тайма.

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Позже хозяева вообще остались в меньшинстве, но это их только вдохновило. За несколько минут до финального свистка "фиалки" выровняли положение, а также имели шансы выйти вперед, но времени не хватило.

После 26-ти туров Серии А Милан находится на 7-й строчке, Фиорентина – 13-я.

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