"Главное – не спешить. Спешка, как известно, нужна при ловле блох… Это будет игра на результат. Финны станут действовать, как мы против Франции. Думаю, тренерский штаб сборной Финляндии досконально проштудирует действия украинцев в Сен-Дени. Поэтому, забить нам, безусловно, важно, однако не обязательно это делать в первые минуты или до перерыва.

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Сборной Украины хватит сил после поединка с Францией. Сейчас играть на четвертые сутки после предыдущего матча – не что-то чрезвычайное… Специалисты научились в таком режиме хорошо восстанавливать футболистов – витамины разные давать и так далее. Важно будет не упустить из виду опасного форварда финнов (Теему Пукки – прим.), на которого Шевченко обратит особое внимание наших защитников. Этот нападающий сборной Финляндии остро нуждается в снабжении мячами, в передачах от своих хавбеков. Значит, кислород ему должен быть перекрыт. И вообще, в этом матче нам необходимо быть очень осторожными. Финны – мужики крепкие, и с ними придется много бороться", – цитирует Сабо FootBoom.

Напомним, против финнов сборная Украины сыграет уже сегодня, стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45 по Киеву.

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