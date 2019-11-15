Финляндия вышла на Евро-2020, Армения потеряла все шансы, а Норвегия поиздевалась над Фарерскими островами

Состоялись очередные матчи 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020.

Евро-2020. Квалификация

Группа F

Норвегия – Фарерские острова – 4:0

Голы: Регинуссен, 4, Фоссум, 8, Сорло, 62, 65

Группа J

Армения – Греция – 0:1

Гол: Лимниос, 34

Испания – Мальта – початок о 21:45

Финляндия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Туоминен, 21, Пукки, 63 (п), 75

Италия – Босния и Герцеговина – начало в 21:45

Группа D

Дания – Гибралтар – начало в 21:45

Швейцария – Грузия – начало в 21:45

В группе D Норвегия легко разгромила Фарерские острова. Скандинавы забили в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. Эта победа позволила норвежцам набрать 14 очков и сохранить шансы на выход из группы, сравнявшись с Румынией, и отставая от Швеции и Испании на 1 и 6 пунктов соответственно. Однако эти три сборные свои матчи 9-го тура еще не сыграли.

В квартете J Италия гарантировала себе участие в финальной части Евро еще в позапрошлом туре. Сегодня к "Скуадре адзурре" присоединилась Финляндия, которая разгромила Лихтенштейн. Таким образом Армения и Босния потеряли даже теоретические шансы преодолеть групповой этап, Греция и Лихтенштейн выбыли из борьбы еще раньше.