Отбор Евро 2021 U-21

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2 (перерыв, LIVE)

Голы: Конопля, 22, Сикан, 45+1

Молодежная сборная Украины после драматического фиаско в виде упущенной победы в Дании имеет разве что микроскопические шансы на то, чтобы выйти в финальную часть Чемпионата Европы 2021. Команда Ротаня до отчетной встречи набрала очков меньше (4), чем сыграла туров (5), оказавшись на предпоследнем месте. Отставание даже от второй строчки катастрофическое (минус 9, а у Румынии впереди 2 матча против Мальты), поэтому сейчас речь идет только о престиже и наигрывании будущих звезд главной команды. В первом круге Украина U-21 уступила Финляндии со счетом 0:2, так что жаждет реванша. Суоми занимают 3 место, опережая наших на 3 балла.

Украина U-21 не удержала победу над сверстниками из Дании – скандальный гол на 5-й добавленной минуте хоронит шансы на Евро

Финляндия: Яаскеляйнен – Тихи, Халме, Вайнионпяя – Валакари, Лингман, Оксанен, Мяенпяя – Сойсало, Челльман, Илятупа

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак – Бондаренко, Булеца, Батагов – Лунев, Сикан, Топалов

Запасные: Ризнык, Бабогло, Сирота, Чех, Корниенко, Леднев, Назаренко, Цитаишвили, Кащук

Ни один доступный канал мира не транслирует наш матч, так что о ходе игры узнавайте в этой новости, обновляя страницу. Украина активно начинает. За первые 5 минут 2 угловых, которые выполнял Булеца, и заработанные фолы финнов на Дубинчаке и Бондаренко. Сикан опасно пробивал – сын легендарного вратаря Юси Яаскеляйнена парировал. Второй наш удар уже от Лунева на 9 минуте, и снова Уильям Яаскеляйнен, который играет в 4 дивизионе Англии, выручает. Молодежный чемпион мира Ефим Конопля, выступающий за Десну в аренде из Шахтера, открыл счет на 22 минуте, сыграв на добивании после выстрела Лунева.

Под занавес первого тайма отличился еще и Сикан. Чемпион мира U-20 замкнул пас арендованного в СК Днепр-1 динамовца Дубинчака. Гол сделал Булеца. Хавбек, который принадлежит Динамо и также выигрывал золото Мундиаля 2019, протащил мяч и отдал в разрез на убойное для ассиста место. Так что Сикан забивал уже в пустые ворота.