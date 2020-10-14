Продолжается четвертый тур Лиги наций в дивизионах B и C. В премьерных сегодняшних матчах Финляндия отпраздновала победу, а Албания не сумела переиграть Литву.

Лига наций, 4 тур

Дивизион B

Финляндия – Ирландия – 1:0

Гол: Йенсен, 67

Дивизион С

Литва – Албания – 0:0

Финляндия острее действовала в первом тайме. Непосредственно перед отдыхом две возможности отличиться упустил Теему Пукки. Во второй половине встречи ирландцы начали отвечать своими моментами, но Догерти и Стивенс не сумели загнать мяч в сетку.

На 67-й минуте хозяева забили решающий гол, поймав соперника на ошибке у своих ворот. Пукки прострелил, а Йенсен со второй попытки поразил ворота.

Ирландцы побежали большими силами отыгрываться. Под занавес встречи гости зажали Финляндию в штрафной площади и создали немало хороших шансов. Даффи, Догерти и Кертис головами расстреливали ворота, но Лукаш Градецки совершил ряд сейвов и сохранил для суоми победу.

Финляндия набрала 9 очков и возглавила группу В4. Уэльс в случае победы над Болгарией сможет вернуть себе лидерство. Ирландия с двумя пунктами осталась на третьем месте.

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Литва дома отстояла нулевую ничью против Албании. Экс-игрок киевского Арсенала Саулюс Миколюнас в роли капитана литовцев провел очень хороший матч и стал одним из лучших на поле. 36-летний Миколюнас на правом фланге обороны совершил 5 перехватов и 3 удачных отбора, а еще выиграл 84% дуэлей.

Литва пока возглавляет квартет С4, однако там очень ожесточенная борьба и еще ничего не понятно.