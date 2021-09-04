Финляндия одолела Казахстан (1:0) в 5-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

Финны и казахи – соперники Украины в квалификации на Мундиаль – провели агрессивный первый тайм, но болельщики голов не увидели. Отличиться игроки сумели во второй 45-минутке и лишь раз.

Финляндия одержала минимальную победу над Казахстаном, потеснив Украину со второго места в группе

Удалось это Йоэлю Похьянпало аж на 60-й минуте. Уронен выполнил взвешенную подачу на форварда Суоми, а тот завершил ее ударом головой в правый верхний угол. Казахи в ответ не создали острых моментов, а потому Финляндия одержала минимальную победу.

Подопечные Канервы поднялись на второе место, набрав 5 зачетных баллов. Украина, которая в ожидании матча с Францией (сегодня, 4 сентября, в 21:45), опустилась на третье место.