Финляндия расписала красивую ничью с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор матча соперников Украины на "Футбол 24".

Первый тайм завершился "сухо", однако команды таки приберегли кое-что на вторую половину. На 53 минуте арбитр поставил пенальти в ворота финнов из-за сомнительной игры рукой. Миралем Пьянич проиграл дуэль голкиперу, но сам прибежал на добивание.

Финляндия – Босния и Герцеговина: соперники Украины расписали зрелищную мировую – дубль Пукки, Пьянич в шаге от фиаско

Спасать ситуацию взялся Теему Пукки. Сначала бомбардир хозяев лучше всех разобрался среди хаоса штрафной боснийцев, а затем прорвался к воротам с центра поля. Очко для балканцев вырвал Стеванович, которому изрядно помог рикошет Райталы. 2:2 – ничья прямых конкурентов Украины.