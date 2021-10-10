Крайний полузащитник сборной Украины Александр Зубков рассказал о настрое в лагере национальной команды после матча 7-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Финляндии (2:1).

"Нас зашел поздравить президент УАФ, также поздравил тренер. Сказал, что игра была хорошей, но надо забывать этот результат и готовиться дальше.

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Времени на восстановление особо нет, поэтому сейчас посвятим то, что есть, именно восстановлению. Хорошо, что получилось забить быстрый гол, это нас успокоило. Потом пропустили ненужный мяч, но своей командной работой заслужили забить второй", – резюмировал вингер в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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