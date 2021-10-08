Главный тренер Вереса Юрий Вирт надеется на победу "сине-желтых" в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года над финнами, однако держит в памяти итоговый результат в Киеве.

"Нас ждет тяжелый матч. На данный момент сборная Финляндии – это крепкий соперник, и обеим сборным нужна победа. Это будет в первую очередь битва характеров, у кого этот компонент окажется сильнее, тот и победит.

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Со стороны главного тренера Александра Петракова звучат заявления, что наша сборная ничем не хуже, а даже лучше соперника. И это хорошо. Он психологически настраивает ребят на максимальный результат. Заряженность коуча должна дойти до сердец игроков, они понимают, что только виктория может увеличить шанс сыграть в плей-офф. В случае неудачи, а это даже ничья, шансы, конечно, будут оставаться, но значительно хуже, и это прекрасно осознают футболисты.

Не думаю, что наша сборная с первых минут побежит атаковать. Играя первым номером, придется раскрыться, а это свободные зоны для соперника. Пропущенный гол может повлиять на игру. Наверное мы увидим осторожный футбол, поскольку цена даже одной ошибки очень велика. Можно предположить, что обе команды будут искать шансы в контратаках, и уделят много внимания стандартным положениям. В этом компоненте финны сильны, их ауты и угловые несут опасность. Поэтому нашей защите нужно быть очень внимательной и сконцентрированной.

Относительно шансов нашей сборной на победу... В матче в Киеве все были уверены в успехе "сине-желтых". А получилось... Надеемся ребята выйдут на поле с полной самоотдачей и докажут, что это была какая-то случайность в ничейном результате. Все решит характер", – сказал Вирт в комментарии Ua-football.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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