Сборная Украины отправятся в Финляндию на матч отбора к ЧМ-2022 без привычной группы поддержки.

Карантинные предостережение в Финляндии не позволят поехать вместе со сборной Украины не сможет поехать привычная делегация, состоящая из футбольных функционеров, меценатов, журналистов, информирует meta-ratings.

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Отмечается, что с "сине-желтыми" смогут поехать президент УАФ Андрей Павелко и еще 3 представителя ассоциации. А на следующую встречу – против Боснии и Герцеговины – подобные карантинные ограничения не предусматриваются.

К слову, в октябре сборная Украины проведет 2 поединка: 9-го числа – против финнов на выезде, а 12-го – с командой Боснии и Герцеговины дома.

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