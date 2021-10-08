"Игра со сборной Франции уже забывается. Завтра у нас очень важный матч, мы будем выходить и стараться получить победный результат. Чего ожидаем от поединка с Финляндией? Завтра будут играть две команды, каждой из которых нужна победа. Будет много борьбы.

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Изменения по сравнению с работой под руководством Андрея Шевченко? Мы играли в пять защитников с Андреем Шевченко и сейчас продолжаем действовать так же. Есть определенные изменения, но выносить это на обсуждение не имеет смысла", – цитирует Шапаренко официальный сайт УАФ.

К слову, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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