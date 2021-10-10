"Понравился матч в целом, и особенно первый тайм, в котором наша команда сумела забить два мяча. Признаюсь честно, я не ожидал, что в первые 45 минут, буквально со стартового свистка пойдет игра атака на атаку. Почему-то думал, что сборная Украины будет действовать аккуратнее. Но был открытый футбол, и у нас было больше моментов, чем у хозяев поля. Сборная Финляндии ничего нового не показала, и ничем не удивила.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Финны допускали очень много брака, и наши, конечно же, могли забить и три, и четыре мяча. Однако, чтобы потом не было вопросов, свое преимущество нужно доказывать, то есть, забивать. Но, в отличие от сборной Финляндии, мы все-таки много создавали и отправили в ворота соперника два мяча. У финнов никто не впечатлил, в том числе, и Пукки, который забил случайный гол. Так что, все закономерно.

Да, Петраков проделал хорошую работу. Хочется также отметить Ярмоленко, который, пока у него оставались силы, был очень полезен. Понравился футбол в исполнении Шапаренко – хорошей рабочей лошадки. Важно, что он растет от матча к матчу. Ну и Пятов в очередной раз доказал, что он один из лучших голкиперов страны – все по делу, спокойно и уверено. Повторюсь, гол не его вина", – рассказал специалист в комментарии Footboom.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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