Главный тренер национальной команды Украины ответит на вопросы журналистов перед ключевым матчем отбора к ЧМ-2022.

Накануне поединка квалификации к ЧМ-2022 Финляндия – Украина наставник "сине-желтых" Александр Петраков даст традиционную пресс-конференцию. Начало в 18:30, трансляция – в этой новости.

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К поединку против финнов подопечные украинского специалиста подходят на второй строчке в квартете D, уступая сопернику лишь по дополнительным показателям. Стоит учесть, что хозяева сыграли на один матч меньше за украинцев.

Встреча Финляндия – Украина состоится в Хельсинки 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.