Главная команда страны во главе с Александром Петраковим уже завершила украинскую часть подготовки к поединку квалификации на ЧМ-2022 против финнов.

В последний день в Киеве тренерский штаб предложил футболистам разнообразить начало занятий. В частности, во время одного из упражнений игрок должен был придумать неожиданное движение, а партнер был обязан его повторить.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, "сине-желтые" прекрасно проявляли свою фантазию, выполняя акробатические развороты, ползания, танцевальные элементы и не только. Далее коллектив подвол итог тактических наигрышей, а после тренировки отправился в гостиницу, где пообедал, упаковал чемоданы и в 16:45 отправился в Хельсинки.

Напомним, поединок со сборной Финляндии состоится 9 октября в столице соперника. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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