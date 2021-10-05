Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от поединка 7-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против национальной команды Финляндии.

"Хорошая, крепкая команда, поднявшая за несколько последних лет свой уровень.

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Есть свои местные звезды, к которым нужно отнестись с вниманием. Но вы понимаете, здесь и им, и нам нужно побеждать, поэтому считаю, что игра будет хорошей", – рассказал вратарь в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября в Хельсинки. В данный момент обе команды набрали по 5 очков в квартете D, но финны провели на поединок меньше.

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