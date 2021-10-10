"Невероятно важные три очка одержала сборная Украины в Финляндии! Поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Александром Петраковым с первой победой в этом отборочном цикле! С первой победой Александра Петракова во главе национальной сборной!

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

А что касается ЧМ-2022, то теперь опять все зависит от нас – впереди в группе для нас, по словам Александра Петракова, еще два финала, два очень непростые противостояния с командой Боснии и Герцеговины. Первое из них – уже 12 октября, в всегда гостеприимном для сборной и недоступном для соперников Львове! Желаю нашей главной команде удачного выступления в этом замечательном городе!

Отдельно хочу поздравить замечательного человека, настоящего капитана Андрея Пятова с гроссмейстерским результатом – сто матчей в составе сборной Украины! Да, все мы помним о матче с Мальтой, не вошедшем в реестр УЕФА. Но, уверен, все статистические формальности будут сняты именно во Львове!" – написал функционер в своем Facebook.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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