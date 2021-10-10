Статистический портал WhoScored оценил выступление команды Александра Петракова в матче 7-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Финляндии (2:1).

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали лучшими в поединке в Хельсинки.

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Оба украинца получили от WhoScored оценки 7,7. Также авторитетный ресурс отметил игру Пятова (7,3), Тымчика и Шапаренко (по 7,0). В составе сборной Финляндии наивысший балл получил форвард Теему Пукки (7,1).

Напомним, что сборная Украины победила финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. В составе Суоми забил как раз Пукки. Все мячи были забиты еще до перерыва.

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