Сборная Украины узнала, где проведет выездной поединок отбора к ЧМ-2022 против Финляндии.

Финляндия будет принимать сборную Украины на Олимпийском стадионе в Хельсинки, сообщает официальный сайт финской Футбольной ассоциации.

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Отмечается, что скандинавы проведут все свои домашние поединки отбора к ЧМ-2022 на главной арене страны из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола вчера, 16 марта, принял решение о переносе домашних поединков Украины против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в западных регионах.

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