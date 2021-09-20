Финские функционеры определили процент заполнения трибун домашней арены местной национальной команды в матче 7-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Украины.

Пукки против сборной Украины / фото О. Васильевой

Стадион позволили заполнить на 90 %, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии.

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Для безопасного просмотра матча десятую часть мест в каждом секторе оставят пустыми. Также на арене обязательным будет ношение масок. Общая продажа билетов начнется 22 сентября в 15:00.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября на Олимпийском стадионе Хельсинки. В данный момент обе сборные набрали по 5 очков, но финны сыграли на поединок меньше.

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