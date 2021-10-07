"Сине-желтые" узнала имя рефери на поединок 6-го тура квалификации к чемпионату мира против финнов.

Поединок между Украиной и Финляндией будет судить испанская бригада арбитров во главе с 37-летним Хесусом Хилем Мансано, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Диего Берберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Четвертым рефери будет Алехандро Эрнандес, а за VAR будет отвечать Рикардо Де Бургос.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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