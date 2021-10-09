"Хорошая команда. Недаром финны попали в финальную часть чемпионата Европы, где уверенно провели турнир. В составе сборной Финляндии есть ряд игроков, которые выступают в топ-клубах ведущих европейских чемпионатов. Уже в первой встрече с этим соперником было видно, что он достаточно серьезен, и к нему нужно относиться внимательно.

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Выделять никого особо не буду, но на языке крутится Пукки. Этот нападающий играет сейчас в английской Премьер-лиге и имеет большой опыт. У Финляндии такая же ситуация, как и у нас. Есть ряд игроков, которые выпали из обоймы. Только игра покажет, кому это больше на руку.

Я рад, что после предыдущих матчей, в которых мы набрали всего пять очков, мы остаемся в игре. Понятное дело, что это не тот результат, на который все надеялись. Теперь уже все зависит от нас. Разумеется, есть давление. Но мы будем с ним справляться и пытаться добиться нужного результата", – рассказал Кривцов в интервью meta-ratings.

К слову, и Финляндия, и Украина по 5 набранных очков в активе. Правда, финны еще имеют в запасе игру против Франции. Поединок Финляндия –- Украина состоится сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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