Финляндия – Украина: Кривцов не видит проблемы в отсутствии Миколенко
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями о кадровой ситуации "сине-желтых" перед матчем с Финляндией.
"Травмированные? Я думаю, что это не отразится. Хотя вы правы: мы действительно потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не хватает. Но считаю, что тренерский штаб найдет, кем их заменить.
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У нас нет проблем с игроками. Среди защитников все живы-здоровы. Да, Миколенко выбыл из строя, однако его есть кем заменить", – поделился Кривцов в комментарии meta-ratings.
К слову, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).