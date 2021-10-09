"Коротко охарактеризовать финский футбол? Силовой и организованный. Важнейшие козыри нынешней сборной Финляндии? Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.

Финляндия – Украина: Петраков выбрал лишнего – официальная заявка "сине-желтых" на матч отбора к ЧМ-2022

Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию "топ"? Конечно же, это нападающий Пукки", – цитирует Караваева Meta-ratings.

Напомним, Украина и Финляндия имеют по 5 очков в группе D. Соперники определят сильнейшего сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Финляндия – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022