Финляндия – Украина: Караваев выделил топ-игрока из лагеря соперников
17:02 - Читати українською
Защитник сборной Украины Александр Караваев оценил соперника перед очной дуэлью.
"Коротко охарактеризовать финский футбол? Силовой и организованный. Важнейшие козыри нынешней сборной Финляндии? Сплоченность коллектива, дисциплина и бойцовские качества.
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Кто из нынешних футболистов финской сборной входит в категорию "топ"? Конечно же, это нападающий Пукки", – цитирует Караваева Meta-ratings.
Напомним, Украина и Финляндия имеют по 5 очков в группе D. Соперники определят сильнейшего сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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