Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния сборных Финляндии и Украины в 7-м туре квалификации к чемпионату мира-2022. Поединок завершился победой украинцев (2:1).

Андрей Ярмоленко стал лучшим в команде Петракова, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".

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Вингер Вест Хэма набрал 312 баллов. Топ-тройку дополнили форвард Роман Яремчук (310 пунктов) и хавбек Тарас Степаненко (297). Ранее болельщики выбрали Ярмоленко "львом" матча, а портал WhoScored поставил ему наивысшую оценку.

Напомним, что накануне сборная Украины одолела финнов благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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