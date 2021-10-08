"Суть этого поединка состоит в том, что нам необходимо побеждать. От этого нужно отталкиваться, понимая, как мы построим игру. Финнам торопиться никуда не надо. Впереди у них выезд в Казахстан, где, я так понимаю, они надеются взять три очка. Если так и произойдет, а с нами не проигрывают, то у Финляндии будут очень хорошие шансы, чтобы занять второе место в группе квалификации к чемпионату мира.

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Честно говоря, думаю, что будет агрессивная игра со стороны сборной Украины. Финны наоборот будут искать шансы на контратаках и играть "от печки". У нас есть определенные проблемы. Не будет Зинченко и Малиновского – персонажей, которые стали ключевыми в сборной. Не будет Буяльского, который демонстрирует неплохую форму в Динамо (хотя и был спад после травмы). Надежда в середине поля на Шапаренко, что он сможет связать игру.

На флангах должно быть много агрессии. Сомневаюсь, что тренерский штаб отойдет от своей тактики с тремя центральными защитниками. Состав спрогнозировать несложно. Думаю, что в воротах будет Пятов. Андрей – важная фигура, капитан команды и имеет стабильную игровую практику в клубе. В центре защиты сыграют Матвиенко, Забарный и Кривцов. Способность последнего сыграть на "втором этаже" будет важным фактором в противостоянии с финнами. Крайними латералями будут Соболь и Тымчик. Не думаю, что поставят Караваева. В центре новичков не будет – выйдут Шапаренко и Степаненко или Сидорчук. На флангах – Зубков и Ярмоленко, а на острие будет действовать Яремчук. Боевой состав. Из тех исполнителей, кто приехал, – оптимальный выбор. Надеюсь на агрессивную игру от украинцев, по-этому прогнозирую, что команда Александра Петракова выиграет в Финляндии", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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