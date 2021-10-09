Финляндия – Украина: болельщики выбрали "Льва" матча
21:58 - Читати українською
Автор первого гола в ворота финнов забрал индивидуальную награду.
Роман Яремчук 34’
34’ Роман Яремчук
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду "Лев" матча по итогам поединка с Финляндией (2:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022.
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31-летний ветеран открыл счет в игре, забив правой ногой ударом в дальний угол. Наставник "сине-желтых" назвал Андрея лидером на поле, который вел за собой всю команду.
Напомним, следующий матч украинцы проведут 12 октября во Львове против Боснии.
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