Бельгийцы, несмотря на полный контроль над ходом встречи, начали забивать только после перерыва. На 65-й минуте Ромелу Лукаку забил мяч в фирменном стиле, но его отменили из-за минимального офсайда.

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Но десять минут спустя "красные дьяволы" таки повели в счете. Это де Брюйне подал угловой, Томас Вермален головой пробил в штангу, а Лукаш Градецки неудачно сыграл руками и занес мяч за линию. На 81-й же снова сработала связка де Брюйне-Лукаку. В этот раз судейская бригада претензий к звездам Бельгии не имела.

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