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"Финансы поют романсы": Кобин выделил главную проблему Миная перед стартом в УПЛ

08:27 - Читати українською
"Финансы поют романсы": Кобин выделил главную проблему Миная перед стартом в УПЛ
Василий Кобин / ФК Минай

Главный тренер закарпатской команды Василий Кобин рассказал о работе своего клуба на трансферном рынке.

"Сейчас нас беспокоит линия защиты, поскольку мы потеряли фланговых игроков. Сегодня для нас это приоритет номер один. У нас есть несколько игроков "на карандаше".

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Естественно, нам необходимо отталкиваться от наших финансовых возможностей, поскольку, как говорится, финансы поют романсы. Есть игроки, но где-то не получается сойтись по заработной плате", – сказал Кобин в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Минай уже успел подписать опытного экс-форварда Волыни Дениса Кожанова, хорватского защитника Мислава Матича и двух воспитанников Шахтера Кирилла Меличенко и Дмитрия Павлиша.

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Теги
УПЛ Минай Минай Василий Василий Кобин
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