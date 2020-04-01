Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

УЕФА продолжает размышлять над вариантами завершения еврокубкового сезона 2019/20, который приостановлен из-за вспышки COVID-19.

Руководящий орган европейского футбола рассматривает возможность проведения решающих еврокубковых матчей на пустых стадионах. Приоритетом УЕФА является своевременный старт еврокубкового сезона 2020/21 и проведение его в полноценном формате, для чего организация готова пойти на такой беспрецедентный шаг, информирует The Independent.

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Вполне вероятно, что такое решение могут принять даже сегодня, ведь именно 1 апреля состоится специальная видеоконференция, на которой будут обсуждать варианты завершения как еврокубкового сезона, так и национальных чемпионатов. Напомним, среди всех стран Европы футбольные матчи проводятся только в Беларуси, а ранее УЕФА уже перенес Евро-2020 и финалы еврокубков.

Отметим, финал Лиги Европы планировалось провести в Гданьске 27 мая, а решающий матч Лиги чемпионов должен был состояться 30 мая в Стамбуле.

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