Брентфорд и Боруссия М провели товарищеский матч в рамках межсезонной подготовки. Обзор и результат матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Брентфорд – Боруссия М – 2:2

Голы: Карвалью, 69, Дамсгор, 71 – Ранос, 30, Онора, 86

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе Брентфорда в товарищеском матче против Боруссии М. Поскольку это была последняя игра перед стартом АПЛ против Ноттингема, можно считать, что наставник английского клуба проверял основной состав перед началом чемпионата, и приятно видеть в нем украинского полузащитника. Из интересного – в заявке Брентфорда не было бунтаря Йоана Висса, который отказывался тренироваться с командой, требуя трансфер.

Первый тайм прошел откровенно скучно – команды береглись перед стартом официальных соревнований и лишний раз не рисковали в борьбе, не шли на тяжелые мячи и вообще избегали перегрузок. За всю первую половину игру команды почти не имели моментов. И все же Боруссия М воспользовалась своим редким шансом: вингер немецкой команды Грант-Леон Ранос на 30-й минуте наказал Брентфорд за несогласованные действия в обороне и открыл счет.

Второй тайм получился значительно интереснее – команды прибавили в скорости, Брентфорд не хотел уступать, а Боруссия М действовала на контратаках, пытаясь поймать соперника. Англичанам удалось больше: на 69-й минуте Фабиу Карвалью сравнял счет, а уже через две минуты Миккель Дамсгор вывел команду вперед. Немцы не опустили рук, и на 86-й минуте Франк Онора восстановил паритет. В конце концов, матч так и закончился боевой ничьей 2:2.

Украинец Егор Ярмолюк провел на поле все 90 минут, но ничем особо не отметился.

