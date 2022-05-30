По мнению обоих клубов, организаторы матча допустили существенные огрехи, из-за которых поединок на севильском Рамон Санчес Писхуан не соответствовал статусу финала Лиги Европы. Рейнджерс и Айнтрахт совместно с европейской организацией фанатов готовят обращение в УЕФА и в органы власти Севильи.

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"На стадионе были ужасные условия. Кроме серьезной нехватки пищи и воды, что было серьезной проблемой в условиях высокой температуры, при которой проходила игра, были и другие организационные недостатки. К болельщикам обоих клубов не относились с должным уважением и достоинством. Были проблемы с полицией и обысками. Только благодаря спокойствию и взаимному уважению болельщиков обеих команд друг к другу никто не получил серьезных травм.

Болельщики тратят много усилий, времени и денег, лично поддерживая свои команды по всей Европе, и ожидают, что при посещении футбольных матчей к ним будут относиться с уважением и достоинством. Это ожидание совсем не оправдалось на финале Лиги Европы в Севилье", – говорится в заявлении на официальном сайте шотландского клуба.

Напомним, победителем Лиги Европы стал Айнтрахт, обыгравший Рейнджерс в серии пенальти (1:1, 5:4). Соответственно, 10 августа немецкая команда в Хельсинки сыграет с Реалом в поединке за Суперкубок УЕФА.

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