18-летний Ньонто провел ударный год, после которого может пойти на повышение. Уже сейчас на юного итальянца претендуют Болонья, Торино, Сассуоло, Сампдория, Хоффенхайм и Фрайбург, а ближе всех к трансферу Фейеноорд.

Байер – идеальный вариант для Мудрика. Шахтер должен его отпустить

Цюрих просит за нападающего 10 миллионов евро. Однако у Уилфрида контракт только до лета 2023-го, поэтому швейцарцы готовы к переговорам. Фейеноорд пока дает 4 млн и постепенно увеличивает предложение, сообщает Goal.com.

Ньонто сбежал из молодежки Интера, чтобы быстрее прогрессировать. В прошлом сезоне он стал чемпионом Швейцарии с Цюрихом, оформив 8+3. Летом Уилфрид дебютировал за сборную Италии, забив и отдав ассист против Германии.

Саутгейта змішали з болотом, сенсаційні мадяри, Холанд в передчутті АПЛ – як стартувала "нелюдська" Ліга націй