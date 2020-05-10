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Финалист Лиги Европы назвал свою главную цель в Динамо

06:30 60 Читати українською
Финалист Лиги Европы назвал свою главную цель в Динамо
Денис Бойко / Фото из открытых источников

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал, какие трофеи мечтает завоевать с киевским клубом.

"Конечно, хотелось бы выиграть еврокубок и достичь максимума со сборной. Я уже не раз говорил, что действительно верю в нашу национальную команду, которая с этим тренером и подбором игроков заслуживает выиграть трофей.

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Хотелось бы, конечно, выиграть чемпионат Европы, но победа может быть и в Лиге наций. Также, к сожалению, я не выигрывал чемпионат Украины и Кубок, поэтому для меня это на сегодняшний день – самая главная задача", – сказал Бойко в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру футболиста. Кроме "бело-синих" успел поиграть в киевском ЦСКА, Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе и испанской Малаге. В текущем сезоне провел за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 15 голов и в трех матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко
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