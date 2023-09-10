Защитник сборной Италии Федерико Димарко поделился ожиданиями от поединка против Украины в квалификации к Евро-2024.

"Против Украины мы должны сыграть так, как должна настоящая Италия, и добыть три очка. Игра на "Сан-Сиро" много значит для меня, а победа над Украиной важна для нашего будущего.

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Не должны допускать таких ошибок, как во втором тайме с Северной Македонией. Мы должны обыграть Украину", – приводит слова Димарко TMW.

Напомним, что сборная Украины сейчас занимает второе место в группе C, набрав 7 очков за 4 матча. Италия пока третья, имея 4 пункта после 3 поединков.

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