За два сезона в Дортмунде Адейеми не смог выйти на тот уровень, который демонстрировал в Зальцбурге. Дошло до того, что Карим потерял место в сборной Германии и не сыграет на домашнем Евро-2024.

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По информации SkySportDE, 22-летний футболист может перебраться в АПЛ, где несколько клубов заинтересованы в его приглашении. Кроме того, для более эффективной работы Адейеми решил сменить агента, который представляет его интересы.

К слову, в нынешнем сезоне Карим был преимущественно игроком ротации. Тренерский штаб больше доверял игроку в Лиге чемпионов (637 минут за 11 матчей), чем в Бундеслиге (909 минут за 21 матч). У Адейеми будет возможность еще больше выровнять показатели, ведь 1 июня Боруссия сыграет в финале ЛЧ против Реала.

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