Финалист Лиги чемпионов порвал "кресты"
Латераль Аталанты Митчелл Баккер порвал крестообразные связки колена.
Баккер порвал переднюю крестообразную связку правого колена, что является одной из самых опасных травм для любого игрока. Это сокрушительный удар, который случился в критический момент: после успешного сезона в Лиге 1 (аренда в Лилле) нидерландец находился под пристальным вниманием Ивана Юрича.
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Латераль хотел завоевать доверие тренера, обеспечить себе место в команде и реализовать свой потенциал на левом фланге в новом сезоне 2025/26.
В понедельник, 28 июля, игроку предстоит артроскопическая операция, которую проведет профессор Эцио Адриани в университетской клинике имени Агостино Джемелли в Риме.
Контракт Баккера с Аталантой рассчитан до лета 2027 года. Его годовая зарплата составляет 2,2 млн евро.
В 2020 году Баккер в составе ПСЖ проиграл финал Лиги чемпионов Баварии.
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