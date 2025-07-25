Баккер порвал переднюю крестообразную связку правого колена, что является одной из самых опасных травм для любого игрока. Это сокрушительный удар, который случился в критический момент: после успешного сезона в Лиге 1 (аренда в Лилле) нидерландец находился под пристальным вниманием Ивана Юрича.

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Латераль хотел завоевать доверие тренера, обеспечить себе место в команде и реализовать свой потенциал на левом фланге в новом сезоне 2025/26.

В понедельник, 28 июля, игроку предстоит артроскопическая операция, которую проведет профессор Эцио Адриани в университетской клинике имени Агостино Джемелли в Риме.

Контракт Баккера с Аталантой рассчитан до лета 2027 года. Его годовая зарплата составляет 2,2 млн евро.

В 2020 году Баккер в составе ПСЖ проиграл финал Лиги чемпионов Баварии.

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