Дортмундская Боруссия начала переговорный процесс с Жироной по поводу приобретения левого защитника Мигеля Гутьерреса, информирует инсайдер Аарон Домингес. "Шмели" хотят опередить такие клубы, как Арсенал, Бавария и Манчестер Юнайтед – согласно Relevo, все они пристально следят за 22-летним талантом.

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В прошлом сезоне Гутьеррес провел блестящую кампанию в составе Жироны, в которой он сыграл центральную роль в историческом достижении (третье место в Ла Лиге). В общей сложности Мигель провёл 35 матчей в чемпионате, забил 2 мяча и оформил 7 голевых передач.

Сообщается, что из-за повышенного интереса к игроку в игру может вступить Реал, чьим воспитанником Мигель и является. Гутьеррес покинул стан "бланкос" в 2022 году после 11 лет в клубной академии. В рамках этого трансфера Реал сохранил за собой право обратного выкупа игрока за 8 млн евро, а также существенную сумму от перепродажи – целых 50%.

Таким образом, Реал может выкупить Гутьерреса у Жироны и отдать его Боруссии в аренду.

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