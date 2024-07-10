Дортмундский клуб решил усилить линию атаки и взять нападающего у конкурента по Бундеслиге. Боруссия Д должна была активировать клаусулу в размере 18 млн евро за Сергу Гирасси, которая есть в его контракте со Штутгартом, и подписать соглашение с игроком на четыре года.

"Я не планировал менять клуб": Боруссия Д усилилась игроком сборной Германии – пришлось активировать клаусулу

В своих соцсетях дортмундцы сообщили, что во время медосмотра у форварда была обнаружена травма, которая требует дальнейшего обследования.

Как информирует Ran со ссылкой на Bild, стороны не заключат контракт до тех пор, пока не будет проведено повторное обследование. Боруссия Д хочет убедиться, что травма не является серьезной, и считает, что трансфер все же состоится, пусть и с задержкой.

Напомним, в Бундеслиге Гирасси забил 28 голов в 28 матчах. Килиан Мбаппе в Лиле 1 и Эрлинг Холанд в АПЛ записали в свой актив по 27 голов.