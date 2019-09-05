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Финалист юношеской ЛЧ играет за любительский клуб – еще недавно он был многообещающим талантом Шахтера

15:45 145 Читати українською
Финалист юношеской ЛЧ играет за любительский клуб – еще недавно он был многообещающим талантом Шахтера
Денис Арендарук / фото ФК Шахтер

Бывший вингер Шахтера Денис Арендарук присоединился к Рубикону из чемпионата аматоров.

Экс-игрок молодежных сборных Украины и донецкого Шахтера Денис Арендарук продолжил карьеру в чемпионате Украины среди любителей, где уже успел дебютировать.

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Отметим, что 23-летний правый вингер несколько лет выступал за молодежные команды "горняков" и даже добрался до финала Юношеской Лиги УЕФА 2014/15 – аналога Лиги чемпионов. В том сезоне Денис отличился голом в полуфинале против Андерлехта. Также ассистировал в финальной встрече, которую Шахтер проиграл Челси со счетом 2:3. Всего на его счету 2 забитых мяча и 7 голевых пасов за 14 матчей в турнире

После этого Арендарук поиграл в аренде Мариуполя и Рух. Провел несколько матчей в Первой лиге и даже засветился в УПЛ. Добавим, что Рубикон, за который выступает экс-игрок Шахтера, занимает 8-е место в чемпионате Украины среди любителей.

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Чемпионат Украины среди аматоров Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Денис Арендарук Денис Арендарук
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