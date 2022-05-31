Сборная Италии готовится к матчу против Аргентины. Поединок между чемпионами Европы и Южной Америки состоится 1 июня на Уэмбли.

Тренерский штаб Роберто Манчини определил список футболистов, которые полетят в Лондон. В состав делегации попали 30 исполнителей. Оказавшиеся вне заявки игроки получат два выходных и снова вернутся в Коверчиано вечером 1 июня.

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Следует заметить, что в заявку не попал Сальваторе Сиригу, у которого травма. Манчини же вызвал дебютанта – нападающего Цюриха Уилфрида Ньйонто. Напомним, что матч против сборной Аргентины станет последним для Джорджо Кьеллини за "Скуадру Адзурру".

Вратари: Краньйо, Доннарумма, Голлини, Мерет

Защитники: Ди Лоренцо, Флоренци, Лаццари, Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Спинаццола.

Полузащитники: Барелла, Кристанте, Фраттези, Жоржиньо, Локателли, Пессина, Тонали, Верратти.

Нападающие: Белотти, Бернардески, Ньйонто, Инсинье, Пеллегрини, Политано, Распадори, Скамакка.

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