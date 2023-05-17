"Мы отлично поработали в обоих матчах. Важно оставаться всегда командой. Я это почувствовал на чемпионате мира с Аргентиной. Если у вас единственная группа, все идут в одном направлении, все проще. Мы показали, что Интер заслуживает того, чтобы наслаждаться такими вечерами и достигать моментов, которые так важны для игроков.

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После победы на чемпионате мира с тем опытом, который я получил, верил, что мы будем в финале. Каждый день стараюсь совершенствоваться и помогать моим товарищам по команде. Финал? Кто бы ни был в Стамбуле, мы будем играть на максимуме. Говорят, что финал не играют, а выиграют", – цитирует аргентинца L'equipe.

Напомним, что Интер по сумме двух матчей обыграл Милан 3:0 в полуфинале Лиги чемпионов. Команда Индзаги сыграет в финале против победителя пары Манчестер Сити – Реал. Финал турнира запланирован на 10 июня.

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