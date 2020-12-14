"Реально все. Если себя не настраивать на позитив и на максимальный результат, то зачем вообще заниматься этим делом? Думаю, это все правильные вещи. Насколько это будет реалистично, мы увидим уже весной. Но это настроение – очень хорошо и позитивно. Парни видят свою силу, уверены в себе. Было бы хуже, если бы они говорили: "Да посмотрим".

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 Лиги Европы – Динамо и Шахтер получат соперников

Наверное, никто не будет против, если Шахтер и Динамо сыграют в финале Лиги Европы. И я за это. Почему бы и нет? Почему мы все время ищем хорошие команды в стороне и не поддерживаем своих? Считаю, что финал Динамо – Шахтер был бы очень интересным", – сказал Бакалов в комментарии Tribuna.

Напомним, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы начнется сегодня в 14:00 по киевскому времени.

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