Финал Лиги Европы будет судить итальянский арбитр

На игре Челси и Арсенала будут работать итальянцы во главе с Джанлукой Рокки.

УЕФА назначил судей на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.

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Ассистентами Рокки будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелла. Четвертый судья – Даниэле Орсато.

Видеоасистентамы также будут итальянцы Массимилиано Иррати и Марко Гуида. Им будут помогать поляки Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Напомним, что именно финал станет единственным матчем Лиги Европы, в котором арбитры смогут использовать видеоповторы.

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