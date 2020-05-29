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Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне

17:47 4 Читати українською
Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне
Зинченко и Малиновский продолжают выступления в ЛЧ / ФК Манчестер Сити

Стамбул серьезно рискует потерять право принять решающий поединок ЛЧ 2019/20.

УЕФА начал переговоры со Стамбулом о возможности принятия турецким мегаполисом финала Лиги чемпионов 2019/20. Сначала матч должен был пройти 30 мая, но из-за пандемии COVID-19 еврокубковый сезон будет завершен в августе.

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Вполне вероятно, что УЕФА перенесет финал самого престижного клубного турнира Европы в другой город. Рабочая группа изучает ситуацию с континентальными авиаперевозками. Если поединок будет проведен без болельщиков (а риск такого развития событий довольно высокий), то Стамбул банально не сможет отбить деньги, потраченные на организацию финала.

Пока что обсуждения находятся на ранней стадии, никаких решений еще не принято. Среди претендентов на принятие финала Лиги чемпионов уже называют Лиссабон и несколько городов Германии, информирует Independent.

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