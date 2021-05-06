Решающий поединок ЛЧ между Манчестер Сити и Челси стал предметом для спекуляций.

Выход двух английских команд в финал Лиги чемпионов сразу породил появление слухов о возможном переносе поединка из Стамбула в Великобританию. Хотя УЕФА уже подтвердил намерение провести матч именно в Турции, это не остановило претендентов.

Финал Лиги чемпионов: УЕФА подтвердил место проведения игры – Челси и Ман Сити хотели перенести матч в Англию

В частности Астон Вилла предложила организовать встречу на своем стадионе, сообщает Sky Sports. Комичности ситуации придает тот факт, что Вилла Парк в нынешнем своем состоянии не в состоянии принимать поединки такого уровня. Отмечается, что "необходимо провести изменения в инфраструктуре стадиона в короткие сроки".

Напомним, что финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрк Олимп. УЕФА не планирует отказываться от своих намерений, хотя в Турции неделю назад был объявлен локдаун.

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